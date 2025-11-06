У російському Туапсе влада заперечує розлив нафти внаслідок удару безпілотників

Співробітники Туапсинського морського порту обстежили акваторію після удару безпілотників 2 листопада і, за словами голови окружної адміністрації Сергія Бойка, плям нафтопродуктів вони не виявили. Разом з цим він прозвітував про «очищення берегової лінії» нібито від мазуту.

Розлив нафти завдовжки понад три кілометри зафіксували біля берегів Туапсе супутники, характерний слід видно в Чорному морі на знімках від 2 листопада. Цього дня по порту Туапсе вдарили безпілотники: за даними оперативного штабу регіону, спалахнув нафтоналивний танкер, ще два цивільні судна були пошкоджені.

Бойко у своїй публікації не згадав офіційну інформацію про пошкодження танкера. «Плям нафтопродуктів не виявлено, інформація з космознімків не підтвердилася», – заявив він.

Водночас фахівці, судячи з повідомлення Бойка, вже після атаки безпілотників провели очищення близько 300 метрів берегової лінії між Гізель-Дере та Південним. За словами чиновника, було зібрано 2,5 кубометра гальки, «забрудненої мазутом».

Найімовірніше, голова Туапсинського округу натякав на мазут, який потрапив у Чорне море після аварії на танкерах «Волгонефть» 15 грудня 2024 року. Серед постраждалих територій тоді опинилися ділянки узбережжя в безпосередній близькості від Керченської протоки: Темрюцький район та Анапа. Про сліди мазуту в Туапсе, розташованому за 175 кілометрів від постраждалої зони, раніше не повідомлялося. При цьому про повне очищення дна Чорного моря від мазуту в оперативному штабі регіону відзвітували ще в середині вересня.