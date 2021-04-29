Тупицький укотре не з’явився на обрання запобіжного заходу. Суд перенесли на 12 травня

Печерський районний суд Києва вкотре відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу очільнику Конституційного суду Олександру Тупицькому, адже той не з’явився на слухання.

Адвокат Тупицького Олександр Телешецький клопотав про відкладення судового засідання та визнання його неявки поважною через те, що його клієнт продовжує лікування серцевих хвороб.

«Наразі Тупицький Олександр Миколайович продовжує перебувати на лікуванні через захворювання, у зв’язку з яким він проходив лікування в стаціонарі під час проведення минулого судового засідання 15-16 квітня 2021 року в Національному інституці серцево-судинної хірургії імені Амосова. Відповідний лікарняний лист я надам суду», – сказав адвокат.

Сторона обвинувачення знову заявила клопотання про примусовий привід підозрюваного.

Суддя задовольнив клопотання захисту і переніс слухання справи на 12 травня о 10:00.

Слідчі ДБР повідомили Тупицькому 28 грудня 2020 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.