Засідання щодо Тупицького перенесли – суд

Печерський районний суд Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу очільнику Конституційного суду Олександру Тупицькому. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

У суді зазначили, що засідання перенесли на 10:00 19 травня.

Причину перенесення засідання в суді обіцяли повідомити за годину.

Слідчі ДБР повідомили Тупицькому 28 грудня 2020 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня 2020-го Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

29 квітня Печерський районний суд Києва вкотре відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу очільнику Конституційного суду Олександру Тупицькому, адже той не з'явився на слухання.