Турчинов обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО ситуацію на Донбасі та в Криму

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов 16 жовтня обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Расою Юкнявічєне ситуацію на сході України та в Криму . Про це повідомили Радіо Свобода у прес-службі секретаря РНБО.

Як зазначив Турчинов, Росія посилює військову присутність в Азово-Чорноморському регіоні, окрім того, на кордоні з Україною РФ продовжує розгортати військову інфраструктуру та посилювати військові підрозділи збройних сил.

«Росія використовує весь арсенал гібридної агресії проти України, розглядаючи нашу державу як випробувальний майданчик для технологій, які потім використовуються проти Європи та США», – зазначив секретар РНБО.

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Турчинов додав, що йому «не зовсім зрозуміла позиція Європи, яка, продовжуючи санкції, дозволяє Росії будувати Північний потік-2, таким чином підтримуючи стратегічні економічні інтереси Росії.

Юкнявічєнє наголосила, що всі держави НАТО мають розуміння «агресивної ролі Росії», додавши, що сильна Україна – важливий елемент європейської системи безпеки.

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У Брюсселі 17 жовтня відбудеться чергове засідання комісії Україна-НАТО. На зустрічі за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга "гуманітарну ситуацію на Донбасі, поточну ситуацію з відновлення критично-важливої інфраструктури та наслідки агресії Російської Федерації на сході України".