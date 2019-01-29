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29 Січень 2019, Київ 22:56
Новини | Міжнародні

У Лукашенка заперечили вимогу про 30% контенту ЗМІ білоруською мовою

На думку речниці президента Білорусі, журналісти щось наплутали

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Речниця президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заперечила, що президентська адміністрація поставила мету «наявності не менш як 30% контенту білоруською мовою».

В коментарі білоруській службі Радіо Свобода Ейсмонт вказала, що, відповідно до закону «Про ЗМІ», йдеться про 30% національного контенту, тобто фільмів і передач, створених у Білорусі. А в контексті цього «можна розраховувати і на те, що білоруська мова буде використовуватися частіше», вказала речниця.

На уточнення про наявність якоїсь іншої квоти на білоруську мову на телебаченні вона відповіла: «Звичайно, ні».

Раніше газета «Калійник Солігорська» повідомила, нібито голова адміністрації президента Білорусі Наталія Качанова розповіла на зустрічі з колективом компанії «Білоруськалій», що в країні поставлене завдання «про наявність не менше 30% контенту білоруською мовою».

На думку Ейсмонт, журналісти, які передавали слова Качанової, щось наплутали.

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