У Держдумі Росії запропонували брати на службу за контрактом випускників шкіл

До Держдуми Росії внесли поправку до закону про військову службу, яка дозволить армії укладати контракти з тими, хто раніше не проходив строкову службу.

Передбачається, що контракти можна буде укладати відразу після повноліття. Це дозволить піти на контрактну службу 18-річним відразу після закінчення середньої школи. Раніше контракт можна було укладати лише після проходження не менш як трьох місяців строкової служби або після здобуття середньої професійної освіти.

Із ініціативою внести поправки до закону про військовий обов’язок та військову службу виступив голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов. Також він запропонував заборонити відправляти для участі у збройних конфліктах солдатів, матросів, сержантів і старшин, які відслужили менше за чотири місяці.

Комітет із оборони поправку схвалив. У другому читанні її розглянуть 28 червня.

Раніше Держдума Росії ухвалила закон про скасування верхньої вікової межі для укладання контракту про військову службу. До цього перший контракт могли укладати росіяни віком від 18 до 40 років та іноземні громадяни віком від 18 до 30 років.

Поправки вносяться на тлі широкомасштабної війни РФ проти України. Російська влада неодноразово підкреслювала, що в так званій «спецоперації» (як війну проти України називають у Росії) мають брати участь лише офіцери та контрактники. Міноборони РФ, однак, визнало, що у боях – як стверджується, з вини командирів – брали участь і строковики. Стверджується, що були вжиті заходи, щоб надалі цього не допускати. Відомо також про участь матросів строкової служби у діях Чорноморського флоту, причому деякі з них вважаються зниклими безвісти після того, як затонув крейсер «Москва». Родичі загиблих повідомляли також про випадки підписання контрактів солдатами строкової служби невдовзі після призову.

Влада Росії заперечує плани мобілізації у зв’язку з війною, однак у багатьох регіонах активно вербують добровольців для відправлення в Україну, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.