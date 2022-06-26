У Держдумі Росії запропонували брати на службу за контрактом випускників шкіл

До Держдуми Росії внесли поправку до закону про військову службу, яка дозволить армії укладати контракти з тими, хто раніше не проходив строкову службу.
Передбачається, що контракти можна буде укладати відразу після повноліття. Це дозволить піти на контрактну службу 18-річним відразу після закінчення середньої школи. Раніше контракт можна було укладати лише після проходження не менш як трьох місяців строкової служби або після здобуття середньої професійної освіти.
Із ініціативою внести поправки до закону про військовий обов’язок та військову службу виступив голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов. Також він запропонував заборонити відправляти для участі у збройних конфліктах солдатів, матросів, сержантів і старшин, які відслужили менше за чотири місяці.
Комітет із оборони поправку схвалив. У другому читанні її розглянуть 28 червня.
Раніше Держдума Росії ухвалила закон про скасування верхньої вікової межі для укладання контракту про військову службу. До цього перший контракт могли укладати росіяни віком від 18 до 40 років та іноземні громадяни віком від 18 до 30 років.
- Поправки вносяться на тлі широкомасштабної війни РФ проти України. Російська влада неодноразово підкреслювала, що в так званій «спецоперації» (як війну проти України називають у Росії) мають брати участь лише офіцери та контрактники. Міноборони РФ, однак, визнало, що у боях – як стверджується, з вини командирів – брали участь і строковики. Стверджується, що були вжиті заходи, щоб надалі цього не допускати. Відомо також про участь матросів строкової служби у діях Чорноморського флоту, причому деякі з них вважаються зниклими безвісти після того, як затонув крейсер «Москва». Родичі загиблих повідомляли також про випадки підписання контрактів солдатами строкової служби невдовзі після призову.
- Влада Росії заперечує плани мобілізації у зв’язку з війною, однак у багатьох регіонах активно вербують добровольців для відправлення в Україну, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.