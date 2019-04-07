У Києві 7 квітня змінять рух транспорту на Подолі через півмарафон – КМДА

Київська міська адміністрація повідомила про заборону руху транспорту марштрутами 9-го Київського міжнародного півмарафону та чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних Федерацій (ABAF) з півмарафону.

Зокрема, як повідомляється на сайті КМДА, 7 квітня із 08:00 до 14:40 заходи триватимуть за маршрутами:

на 21 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Ігорівська – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст (реверсний рух у полосі зустрічного транспорту) – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа;

на 10 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

Окрім того, із 05:00 6 квітня до 22:00 7 квітня рух транспорту заборонять на Контрактовій площі та прилеглих вулицях, а саме: вулиці Межигірській (від Контрактової площі до вулиці Спаської), Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиці Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської), вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської).

Також у КМДА повідомили про зміну маршруту низки автобусів та іншого громадського транспорту через півмарафон.