У понеділок відбудеться відкритий конкурс щодо оренди кінотеатру «Київ» – КМДА

Київська міська адміністрація має намір провести відкритий конкурс на право оренди приміщення кінотеатру «Київ» у понеділок, 15 квітня. Про це мовиться на сайті КМДА.

«Міська влада спільно з громадськістю прописала умови конкурсу так, аби за кінотеатром у подальшому було збережено його фестивальне та артхаусне спрямування. Це дозволять обрати гідного орендаря, який збереже в Києві кінотеатр із відповідним профілем та зробить його роботу більш ефективною для містян», – заявив заступник голови КМДА Володимир Слончак.

Анонсується, що всі охочі можуть слідкувати за засіданням комісії онлайн – на Youtube каналі та Facebook-сторінці Київської міської державної адміністрації.

У лютому в КМДА ділились планами передати в оренду цей кінотеатр на 10 років. Відповідно до висновку експертів, вартість будівлі становить майже 171 мільйон гривень, стартова орендна плата складатиме близько 569 тисяч гривень.

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Кінотеатр «Київ» є одним із найстаріших в столиці, він відкрився в 1952 році.