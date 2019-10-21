Росія: на суді щодо учасника опозиційного мітингу у Москві слухачі прикували себе наручниками

Троє активістів прикували себе наручниками у приміщенні Басманного суду у Москві, де розглядалося продовження арешту учасникові опозиційних мітингів Микиті Чирцову, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За цими даними, станом на зараз їх усіх затримано для складання протоколу про невиконання розпорядження судового пристава, як і ще кількох людей, які почали скандувати «Свободу Микиті Чирцову!».

Чирцову, тим часом, продовжили арешт на три місяці.

Микиту Чирцова звинуватили у застосуванні сили до представника влади на опозиційному мітингу у центрі Москви. За версією слідства, він штовхнув поліцейського у груди. Чирцова затримали у Мінську за запитом Росії 28 серпня, а через два дні – вислали із Білорусі, хоча після прибуття його затримали через ще два дні.

Так звана «московська справа» з’явилася після акцій протесту 27 липня і 3 серпня у російській столиці з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міськдуму. Спочатку вона розслідувалася як справа про масові заворушення і застосуванні насильства щодо поліцейських. Загалом було заарештовано понад 20 осіб. Згодом звинувачення у заворушеннях було знято з переважної більшості заарештованих, а з шістьох осіб були зняті всі звинувачення.

Водночас, четверо осіб були засуджені до різних термінів позбавлення волі, ще один отримав умовний вирок. Слідство щодо 11 осіб ще триває.

Один із фігурантів Айдар Губайдуллін покинув територію Росії.