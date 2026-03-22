До 200 зросло число постраждалих унаслідок ударів Ірану по півдню Ізраїлю

В ізраїльських містах Арад і Дімона, розташованих на півдні країни, близько 200 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу з боку Ірану, 11 із них перебувають у тяжкому стані, повідомляє The Times of Israel.

За даними журналістів, найбільш тяжкі травми отримали люди, які не перебували в укриттях.

У Дімоні серед потерпілих є 12-річний хлопчик, який має осколкові поранення. Мати хлопчика розповіла телерадіокомпанії «Кан», що її син не встиг дістатися бомбосховища.

За даними іранських державних агентств, ударів було завдано по ізраїльському ядерному дослідницькому центру, розташованому приблизно за 10 кілометрів від Дімони і за 30 кілометрів від Арада у відповідь на атаку на центр збагачення урану в Натанзі.

Раніше цього тижня США завдали удару по заводу зі збагачення урану в Натанзі. В Ірані вважають, що удару було завдано за участю ізраїльських військових, проте Ізраїль свою причетність до цієї атаки заперечує.

Ядерний дослідницький центр імені Шимона Переса, розташований неподалік Дімони (це у пустелі Негев на півдні Ізраїлю), відіграє ключову роль в ізраїльській програмі створення ядерної зброї, існування якої Єрусалим не підтверджує і не заперечує.