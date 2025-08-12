Унаслідок авіаудару РФ по Костянтинівці загинули двоє людей – начальник МВА

Двоє цивільних загинули 12 серпня внаслідок російського повітряного удару по Костянтинівці на Донеччині, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Унаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування», – написав голова Костянтинівської МВА.

Він також закликав містян до евакуації до безпечніших регіонів країни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.