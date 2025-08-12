Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Унаслідок авіаудару РФ по Костянтинівці загинули двоє людей – начальник МВА

Наслідки одного з попередніх ударів по Костянтинівці, архівне фото
Наслідки одного з попередніх ударів по Костянтинівці, архівне фото

Двоє цивільних загинули 12 серпня внаслідок російського повітряного удару по Костянтинівці на Донеччині, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Унаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування», – написав голова Костянтинівської МВА.

Він також закликав містян до евакуації до безпечніших регіонів країни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG