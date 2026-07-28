Російські військові поблизу Одеси втретє атакували цивільне судно під прапором Ліберії – АМПУ

Російські військові 28 липня втретє поспіль атакували цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці на підходах до Одеського порту, повідомляє Асоціація морських портів України.

«На момент удару судно було без вантажу та без екіпажу. Внаслідок атаки зафіксовано задимлення в районі ходової рубки. Послідовні удари по одному й тому ж цивільному судну вкотре демонструють характер російських атак: під прицілом перебувають не лише портова інфраструктура чи вантажі, а безпосередньо цивільний торговельний флот», – ідеться в повідомленні АМПУ.

Це черговий у серії російських дронових і ракетних ударів по цивільних суднах, які прямують до українських чорноморських портів. Найбільш смертоносною за останній час була атака, здійснена 19 липня по судну Golden Leo, яке ходило під прапором Гвінеї-Бісау. 10 людей, серед яких українських лоцман, загинули, ще вісім членів екіпажу евакуювали.

За даними Адміністрації судноплавства, через удар РФ «значних пошкоджень» зазнали конструкції корпусу та надбудови судна, через це воно втратило морехідність і затонуло. Судно затонуло 26 липня.

Росія регулярно атакувала Одесу, але нещодавно посилила удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення.

Ескалація в регіоні, який має вирішальне значення для світового експорту зерна, призводить до зростання міжнародних цін на пшеницю, пише AFP з посиланням на Lloyd's List Intelligence, компанія з морських даних.



Україна є основним експортером кукурудзи, пшениці, ріпаку, насіння соняшнику та рослинної олії, 90 відсотків її експорту сировинних товарів проходить через чорноморські порти в Одесі та навколо неї.