Двоє людей загинули, троє постраждали через удари РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Двоє людей загинули, ще троє – зазнали поранень у Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів 12 жовтня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«На Синельниківщині через ворожі атаки загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка. Ще одна місцева 56 років постраждала. Їй надають необхідну допомогу, але вона у тяжкому стані. Загалом росіяни били по Васильківській та Межівській громадах. Застосували FPV-дрон та РСЗВ. Зайнялися гараж, господарська споруда. Пошкоджені дві оселі», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, ще двоє людей – чоловік і жінка – постраждали через обстріли у Нікопольському районі.

«На Нікопольщині під обстрілами були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади. Туди противник скеровував FPV-дрони й важку артилерію. Не минулося без потерпілих. Їх двоє. Жінка 66 років оговтуватися буде вдома. Натомість 51-річний чоловік під наглядом лікарів», – написав голова ОВА.

Він додав, що в населених пунктах понівечені 11 приватних будинків, господарські споруди, заправка, «зачепило» також лінію електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.