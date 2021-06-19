МОЗ: в Україні за добу від COVID-19 вакцинували понад 67 тисяч людей

В Україні за добу 18 червня проти COVID-19 вакцинували 67 101 людину, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Одну дозу отримали 48 656 людей, повністю імунізовані – 18 445.

Станом на 18 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися понад 712 тисяч людей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 1 700 711 людей, із них отримали одну дозу – 1 700 709 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 355 790.

Нині Україна використовує три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників (Індії і Південної Кореї) і китайську CoronaVac від Sinovac Biotech.