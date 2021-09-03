МОЗ: в Україні зафіксували 2693 нових випадки COVID-19

В Україні за добу 2 вересня зафіксовано 2693 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 171 дитина і 40 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Таким чином кількість нових виявлених випадків продовжує зростати, напередоді було 2477.

Також за минулу добу шпиталізували 826 людей, 1112 – одужали, 45 – померли.

Протягом доби провели 52,3 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) і Дніпропетровській (191) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 293 541 людина, 53 922 людей померли.