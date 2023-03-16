Україна вироблятиме ядерне паливо на заміну російському – Галущенко

На українському підприємстві будуть вироблятися компоненти для виробництва ядерного палива – про це заявило Міністерство енергетики 16 березня з посиланням на міністра Германа Галущенка.

Як повідомляють у відомстві, Галущенко відвідав «підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн».

За даними Міненерго, в Європі працюють 17 енергоблоків ВВЕР-440, які не мають альтернативи російському паливу.

Читайте також: «Треба злазити з радянської ядерної голки». Чи збудує Україна нові американські атомні реактори?

«На виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб «Енергоатома» на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба наводить слова президента «Енергоатому» Петра Котіна, за якими державна компанія планує вийти на створення власної лінії з виробництва ядерного палива за три роки.

Читайте також: NYT: через зростання цін Росія заробила понад мільярд доларів від експорту ядерного палива минулого року

Українські атомні електростанції забезпечують близько половини електроенергії, потрібної державі, і мають 15 ядерних реакторів. Ядерне паливо, а саме тепловидільні збірки, що містять сполуки урану, Україна закуповувала у двох постачальників: в американсько-японської компанії Westinghouse Electric і в російської «ТВЕЛ».

Але в березні 2022 року «Енергоатом» заявив, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.