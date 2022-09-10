Із українських портів вийшли 5 суден із 90 тисячами тонн зерна – Мінінфраструктури

Із портів України в рамках зернової угоди вийшли чергові кораблі з зерном, повідомило Міністерство інфраструктури 10 вересня.

«З портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли п’ять суден. На їх борту 90 тисяч тонн української агропродукції. Вони прямують в напрямку країн Африки та Європи», – йдеться в повідомленні.

За даними урядового відомства, з початку дії зернової ініціативи Україна експортувала 2,6 мільйона тонн сільськогосподарської продукції.

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Всього з українських портів вийшли 113 суден з продовольством, направленим до країн Азії, Європи та Африки.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.