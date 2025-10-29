Доступність посилання

Україна вирішила закрити посольство в Гавані: Сибіга нагадав про побажання «успіху» Путіну

Андрій Сибіга зазначив, що голосування в Генасамблеї ООН не є кроком проти проти кубинського народу
Андрій Сибіга зазначив, що голосування в Генасамблеї ООН не є кроком проти проти кубинського народу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував голосування України проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН про припинення ембарго США проти Куби.

За його словами, цей крок не є раптовим і «має вагомі причини».

«Ми пам’ятаємо побажання президента Куби Путіну «успіху» у його війні агресії проти України. Ми добре це почули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в (столиці Куби – ред.) Гавані та понизити рівень наших дипломатичних зв’язків», – заявив він.

Читайте також: «Кубинський десант» в армії РФ: як Росія вербує найманців із Куби на війну проти України

Сибіга зазначив, що голосування в Генасамблеї ООН не є кроком проти проти кубинського народу, тому що Київ поважає його право жити в добробуті:

«Ми голосуємо проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий набір кубинських громадян до російської окупаційної армії. Тисячі з них підписали контракти, вступивши до лав солдатів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на українській землі».

Голова МЗС закликав засудити небажання Куби зупинити масове залучення своїх громадян до війні Росії проти України як співучасть в агресії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував голосування в Генасамблеї ООН, назвавши уряд Куби «стратегічним активом Росії» через підтримку війни.


«Тисячі кубинських солдатів воюють проти України у складі російських сил вторгнення та набувають бойового досвіду, а Гавана дедалі більше залучається до військової та розвідувальної діяльності, яка загрожує міжнародній безпеці. Росія використовує Кубу, щоб обійти санкції, ухвалені з метою змусити її зупинити вторгнення. Йдеться не про кубинський народ, а про протидію авторитарній експансії», – заявив він.

У травні 2024 року президент Куби Мігель Діас-Канель відвідав Москву. Під час зустрічі з Володимиром Путіним він, зокрема, побажав Росії «успіху в здійсненні спеціальної військової операції», як Москва називає повномасштабну війну в Україні.

