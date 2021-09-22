У Львівській лікарні вперше в Україні провели трансплантацію легенів і пересадку серця дитині

У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше в Україні провели трансплантацію легенів, а також пересадили серце дитині.

Як повідомили в лікарні у ніч на 22 вересня, крім того, були трансплантовані печінка і нирки.

«Один донор – п’ять врятованих життів! Напередодні ввечері 54-річний чоловік помер від геморагічного інсульту. Його стан був несумісний з життям. Та попри трагедію, сім’я донора – дружина та двоє дітей дали згоду на забір органів», – йдеться в повідомленні.

Перші в Україні легені пересадили 56-річному львів’янину Віктору.

«Чоловік хворів на бульозну емфізему легенів більше 10 років, три з яких він практично не виходить з дому – кисневозалежний. Без пересадки – не прожив би й кількох місяців. Трансплантацію провези наші кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич та торакальний хірург Юрій Король з допомогою польських колег Пьотра Паска, Мачіей Урліка та Стасела Томаша, на рахунку яких – більше сотні пересадок легенів», – повідомили у лікарні.

Серце пересадили 13-річному Максиму з Волині, в якого в липні місяці раптово стався інсульт.

«Декілька тижнів у реанімації. Серце хлопця не справлялось, терміново потрібна була пересадка. Трансплантацію серця провела команда Бориса Тодурова з Інституту серця спільно з нашим дитячим кардіохірургом Віталієм Петровим», – йдеться в повідомленні.

Трансплантацію печінки провези 37-річній львів’янці Марії, що мала цироз, нирки – 40-річному Юрію родом з Донеччини і 45-річному Віталію з Тернопільщини.

Крім того, як повідомили лікарі, у донора була вилучена рогівка ока, яку планують трансплантувати «уже зовсім скоро».

За даними МОЗ, у проєкті бюджету на 2022 рік закладено 789,5 мільйона гривень на трансплантацію.

Раніше в МОЗ повідомили, що за перше півріччя 2021 року українські лікарі здійснили 126 операцій із пересадки органів.