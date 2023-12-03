Задокументовані сотні українських пам’яток, які перебувають під загрозою або пошкоджені через війну

Науковці з німецьких міст Марбург і Ганновер разом з українськими фотографами задокументували 250 пам’яток архітектури, які перебувають під загрозою або постраждали від російської війни проти України.

Від початку проєкту в жовтні 2022 року фотографи зробили загалом близько 3700 знімків екстер’єрів й інтер’єрів історично і культурно значущих будівель у містах, зокрема Києві, Одесі й Запоріжжі, – повідомив агентству dpa Крістіан Брахт, директор Німецького центру документації з історії мистецтв.

Серед цих об’єктів – Спасо-Преображенський собор в історичному центрі Одеси, який постраждав від російських атак цього літа.

Якщо будівлі будуть знищені, зображення стануть надійною основою для реконструкції, наукової документації й культурної пам’яті, сказав Брахт.

За даними Міністерства культури й інформаційної політики України, станом на 1 грудня цього року, від початку повномасштабного вторгнення Росії зруйновано або пошкоджено 863 об’єкти культурної спадщини: з них пам’яток національного значення – 119, місцевого значення – 674, щойно виявлених – 70.