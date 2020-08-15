Звільнені в Білорусі українці повернулися додому – Кулеба

Українські правозахисники Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв перетнули кордон України, повідомив увечері 15 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику», – написав міністр у своєму твітері.

Він водночас не уточнив, де наразі перебуває затримана раніше Оксана Альошина.

14 серпня стало відомо, що українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина, яких раніше затримали у Білорусі, звільнені. За словами білоруської правозахисниці Тетяна Равяко, вони повідомили, що в слідчому ізоляторі їх били, але «менше, ніж білорусів».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство.