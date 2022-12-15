МОМ: лише 7% українців активно готуються до переїзду через холод і обстріли

Міжнародна організація з міграції повідомляє, що, попри морози до -10 C° й обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Такі дані МОМ отримала в рамках свого останнього опитування, повідомила пресслужба організації.

«Навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних послуг без інформації про терміни їх відновлення, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім. Водночас, приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива», – йдеться в повідомленні.

Як наголосив голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн, майже 18 мільйонів людей – 40% населення України – потребуються термінової гуманітарної допомоги.

«Ми повинні підтримати їх під час зими, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла. МОМ закликає до збільшення зусиль, оскільки потреби зростають щодня», – заявив він.

За даними МОМ, станом на грудень, понад п’ять мільйонів людей, які були переміщені в Україні чи за її межами, повернулися додому.

Численні російські удари по енергетичній інфраструктурі України призвели до масових перебоїв із постачанням води, електрики та опалення по всій країні. 9 грудня в уряді заявили, що в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.