Україна фінішувала сьомою серед 55 країн-учасниць Паралімпіади

Український чемпіон Паралімпіади Тарас Радь (л) і президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич

Збірна України завершила виступ на XIV зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, виборовши 19 нагород – три золотих, по вісім срібних і бронзових.

За кількістю нагород українці стали третіми, а в загальнокомандному заліку фінішували сьомими серед 55 країн.

Чемпіонами Паралімпіади-2026 у складі збірної України стали біатлоністи Олександр Казік, Тарас Радь і Олександра Кононова.

Найбільше медалей здобули спортсмени Китаю – 44, серед яких 15 золотих. Другими стали американці – 24 нагороди, серед яких 13 золотих.

Наступні зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 1 до 10 березня 2030 року у Французьких Альпах.

