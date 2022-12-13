В Україні оголосили відбій повітряної тривоги, пусків ракет не зафіксовано

Перед 16:00 13 грудня українська влада оголосила про відбій повітряної тривоги в більшості областей України – крім Луганської області та окупованого Криму.

У столиці небезпека тривала 1 годину 10 хвилин, повідомляє застосунок «Київ цифровий».

За повідомленнями, небезпеку становили три літаки МіГ-31, здатні нести ракети «Кинжал». Вони злетіли з військового аеродрому під Рязанню в Росії та приземлилися на білоруському аеродромі Мачуліщі.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі понад два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу більшу частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали понад близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала своєї цілі.