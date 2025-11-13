«Укренерго»: обсяг відключень світла 14 листопада становитиме від двох до чотирьох черг

Заходи обмеження енергоспоживання діятимуть 14 листопада в більшості регіонів України, повідомляє компанія «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень залишаються «наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти».

Графіки погодинних відключень світла діятимуть в обсязі від двох до чотирьох черг. Також діятиме обмеження потужності для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Оператор також просить споживати електроенергію ощадливо.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.