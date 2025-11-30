До трьох черг: «Укренерго» повідомила обсяги обмежень енергопостачання на завтра

Обмеження споживання електроенергії діятимуть в усіх регіонах України протягом доби 1 грудня, повідомляє компанія «Укренерго».

Оператор нагадує, що причиною заходів є наслідки масованих російських повітряних атак на об’єкти енергетики.

Для споживачів діятимуть графіки погодинних відключень від 0,5 до трьох черг, ідеться в повідомленні.

Також триватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Читайте також: Міненерго: у Києві внаслідок російського масованого обстрілу знеструмлено понад 500 тисяч споживачів

Оператор нагадує, що обсяги обмежень можуть змінитися, і просять споживати електроенергію ощадливо, коли вона є.

У Міненерго кажуть, що в ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Комбінована атака РФ на Київ з жертвами й руйнуванням (фотосвідчення) У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.















