«Укренерго»: у трьох областях застосовані аварійні відключення світла

У Сумській, Харківській і Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляє «Укренерго».

«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві енергетики перед цим зазначали, що протягом доби російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок були локальні знеструмлення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.