В «Укренерго» визначили обсяги відключень електрики на 27 листопада

В усіх регіонах України завтра, 27 листопада, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».

За повідомленням, для населення графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг діятимуть з 00:00 до 23:59, для промислових споживачів з 00:00 до 23:59 – буде обмежена потужність.

У компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Вранці у Міненерго повідомили, що сили РФ атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовувались аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.