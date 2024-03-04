Україна експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти сусідніх країн – «Укренерго»

Протягом доби 4 березня планується експортувати рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови, повідомляє національний оператор «Укренерго».

«Заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії – 13 264 МВт*год, із максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт», – вказано у повідомленні.

Українська енергетична компанія наголосила, що експорт електроенергії до інших країн здійснюється при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

«Повноводдя в річках і сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ (відновлювані джерела енергії – ред.). Завдяки цьому виробники електроенергії мають можливість не тільки повністю забезпечувати потреби українських споживачів, але й продавати електроенергію в сусідні країни, отримуючи кошти для подальшого відновлення після збройних атак росіян», – пише «Укренерго».

У компанії додали, що тепла погода тримає рівень споживання електроенергії «на стабільно низькому, як для опалювального періоду, рівні».

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Метеорологи повідомили, що у Києві була одна з найтепліших зим за історію спостережень – середня температура повітря становила 0,3 градуса тепла – цей показник вищий за кліматичну норму на 2,8 градуса.

4 березня британська розвідка зазначила, що протягом лютого 2024 року Росія намагалася пошкодити об’єкти регіональної енергетики, однак енергосистема України підтримує стабільну роботу.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікувала ймовірних російських атак і цього опалювального сезону, однак масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.