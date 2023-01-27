Через перевищення лімітів аварійні відключення діють у 10 областях – «Укренерго» 

Споживання електроенергії в Україні лишаєтся на тому ж рівні, що й напередодні, в енергосистемі зберігається значний дефіцит, повідомляє компанія «Укренерго» вранці 27 січня.

«Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання», – пояснює оператор.

Компанія довела до обленерго ліміти споживання на поточну добу. Через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. «Укренерго» припускає, що протягом доби такі відключення можливі і в інших областях.

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Внаслідок ракетної атаки 26 січня мережеві обмеження діють в Одесі. В інших постраждалих регіонах споживачів заживили за резервними схемами.

За даними «Укренерго», українська енергосистема наразі зазнала 13 ракетних атак Росії та 15 ударів безпілотниками по своїх об’єктах.

26 січня російські військові здійснили масовану повітряну атаку по території України, зафіксовані ураження в 11 областях. Унаслідок атаки в кількох областях відбувалися екстрені відключення електроенергії. У напрямку Києва летіло близько 20 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона. Унаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 травмовані.