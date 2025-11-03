«Укренерго»: 4 листопада в окремих регіонах плануються обмеження споживання електроенергії

«Укренерго» анонсує обмеження споживання електроенергії в окремих регіонах 4 листопада як для населення, так і для промисловості через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень будуть застосовуватися з 08:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 1,5 черги, графіки обмеження потужності: з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

У компанії попередили, що час й обсяг застосування обмежень можуть змінитися.

Обмеження електроспоживання в «Укренерго» анонсували і на 3 листопада, але згодом скасували ці заходи.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.