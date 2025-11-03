«Укренерго»: графіки відключень наразі скасовані в усіх регіонах, є знеструмлення через атаки РФ 

Через російські атаки на ранок 3 листопада є знеструмлені споживачі в кількох областях, повідомляє оператор «Укренерго».

Найскладнішою залишається ситуація в Донецькій області:

«Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання».

Завдяки вже проведеним аварійно-відновлювальним роботам зараз графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів в усіх регіонах скасовані.

Читайте також: Країни G7 обіцяють продовжувати підтримку України у відновленні енергоінфраструктури після атак РФ

Повернення заходів обмеження компанія прогнозує на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00. «Укренерго» закликає стежити за повідомленнями місцевим обленерго.

За спостереженнями оператора енергосистеми, споживання електроенергії залишається високим – на ранок 3 листопада воно було на 6,8% вищим, ніж вранці в п’ятницю. Причиною він називає традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг заходів обмеження.

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 16:00 до 22:00», – просить «Укренерго».





Вранці 3 листопада голова Донецької обласної військової адміністрації повідомив про знеструмлення всієї області через російські удари по інфраструктурі.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



