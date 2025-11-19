Доступність посилання

Новини | Суспільство

«Укренерго» повідомляє обсяги відключень на завтра після чергової атаки РФ на енергетику

Харків під час відключень світла, листопад 2025 року
Харків під час відключень світла, листопад 2025 року

Заходи обмеження енергоспоживання 20 листопада триватимуть в усіх регіонах України, повідомляє компанія «Укренерго» увечері в середу.

«Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби в обсязі від 2,5 до 4 черг.

Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть всю добу.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – заявив оператор.

Читайте також: Міненерго: війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування.

Російських атак зазнали Львівщина, Тернопільщина, Прикарпаття, також під ударом були Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина. Міністерство енергетики підтвердило, що ударів зазнала енергетична інфраструктура. Крім того, є загиблі й постраждалі, зокрема, в Тернополі.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Тернопіль після атаки РФ: емоції та свідчення очевидців про обстріл, який забрав життя людей
Тернопіль після атаки РФ: емоції та свідчення очевидців про обстріл, який забрав життя людей
