«Укренерго» повідомляє обсяги відключень на завтра після чергової атаки РФ на енергетику

Заходи обмеження енергоспоживання 20 листопада триватимуть в усіх регіонах України, повідомляє компанія «Укренерго» увечері в середу.

«Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби в обсязі від 2,5 до 4 черг.

Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть всю добу.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – заявив оператор.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування.

Російських атак зазнали Львівщина, Тернопільщина, Прикарпаття, також під ударом були Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина. Міністерство енергетики підтвердило, що ударів зазнала енергетична інфраструктура. Крім того, є загиблі й постраждалі, зокрема, в Тернополі.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.