«Укренерго»: значна частина споживачів Одеси залишилася без світла через удари РФ

В Україні внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок 16 лютого є знеструмлені споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській і Одеській областях, зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів Одеси, повідомляє «Укренерго».

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що внаслідок попередніх масованих російських атак у більшості регіонів України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а в окремих регіонах застосовані аварійні вимкнення.

В «Укренерго» додали, що через несприятливі погодні умови (пориви вітру, налипання мокрого снігу) на ранок повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у восьми областях: Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській і Дніпропетровській.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.