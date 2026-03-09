«Укренерго»: в трьох областях є знеструмлення через російські атаки та бойові дії

Російські атаки на енергетику та бойові дії в прифронтових регіонах тривають, повідомляє оператор «Укренерго» 9 березня.

«На ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок попередніх російських атак у кількох регіонах України тривають графіки обмеження потужності для промисловості та відключення для споживачів.

Компанія фіксує, що споживання електроенергії показує тенденцію до зниження. На ранок 9 березня його рівень був на 4,5% нижчим у п’ятницю.





«Причина змін – ясна погода на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі», – пояснює оператор.

Через погодні умови «Укренерго» радить перенести активне енергоспоживання сьогодні на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11 по 16 годину. У регіонах, де тривають погодинні відключення, компанія закликає до ощадливого енергоспоживання та перенесення енергоємних процесів на нічні години.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

Читайте також: ООН: посилення атак РФ на енергооб’єкти не спричинило зростання кількості людей, які виїжджали з України

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



