Атака Росії: у Києві є поранені й перебої з опаленням, у Запоріжжі постраждало немовля

У Києві через російську атаку вночі проти 7 березня постраждали троє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці», – повідомив він.

За його даними, без тепла опинилися будинки в Печерському, Дніпровському, Голосіївському, Соломʼянскому та Дарницькому районах.

«Загалом у місті без тепла майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», – заявив міський голова.

Кличко додав, що комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що нічний удар по обласному центру пошкоджені три багатоповерхівки та три приватних будинки у Дніпровському районі. Також постраждало немовля, його госпіталізували.





«Щодо стану дитини – медики оцінюють як середній, тримісячна дівчинка залишається під наглядом лікарів», – уточнив Федоров.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Запоріжжі через влучання також зайнялася суха трава поруч із житловою дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідували пожежу.

Голова Одеської області Олег Кіпер уточнив, що російські війська масовано атакували регіон ударними безпілотниками.

«Зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. Виникли масштабні пожежі, які рятувальники оперативно локалізували», – заявив Кіпер.

За його даними, в області ніхто не постраждав, триває ліквідація наслідків.

Також голова Дніпропетровської області Олександр Ганжа повідомив про ще одну постраждалу, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Раніше було відомо про загиблого та поранену в області.

Читайте також: Росія вночі випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет, в тому числі «Циркони» – Повітряні сили

За даними Повітряних сил, російська армія випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет, протиповітряна оборона збила 453 безпілотники та 19 ракет. Основними напрямками удару були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



