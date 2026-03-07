Зеленський про нічну атаку Росії: програма PURL «має працювати далі не менш активно»

Президент Володимир Зеленський прокоментував повітряний удар Росії по регіонах України, в ході якого, зокрема, загинули семеро людей у Харкові:

«Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку».

За попередніми даними президента, армія РФ застосувала 29 ракет, половина з них – балістичні, та 480 дронів, переважно «Шахеди».

«Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби», – повідомив Зеленський.

Він закликав партнерів надати відповідь на атаку. За твердженням голови держави, Росія не відмовилася від спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а відтак підтримка має тривати.

«Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист», – додав він.

Голова Дніпропетровської області Олександр Ганжа повідомив про загиблого та поранену в ході нічної атаки Росії. Загалом три райони області зазнали понад 20 обстрілів безпілотниками та артилерією.

«На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Понівечені підприємство, 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, сонячні панелі. Загинув 48-річний чоловік. Поранена 69-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно», – уточнив Ганжа.

Також, за доповненими даними голови Харківщини Олега Синєгубова, поранені є також у Чугуєві – там постраждали чоловіки 72 і 62 років та 58-річна жінка.





«У селі Землянки Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік», – додав очільник області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



