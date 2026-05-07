«Укренерго» фіксує зростання енергоспоживання через теплу погоду

Російські обстріли продовжують уражати енергетичну інфраструктуру в прифронтових регіонах, повідомляє компанія «Укренерго» вранці 7 травня:

«Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи».

За спостереженнями оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. На ранок четверга його рівень був на 1,9% вищим, ніж у цей же час напередодні.

«Причина змін – жарка погода у більшості областей, що зумовлює використання споживачами кондиціонерів в режимі охолодження», – пояснює «Укренерго».





З урахуванням погодних умов компанія радить перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. У вечірні години, зокрема, з 18 по 22 годину зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.