Шмигаль анонсував повторну перевірку укриттів в Україні

Кабінет міністрів доручить провести повторні перевірки стану укриттів по території України, зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшло більше як місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація», – сказав Шмигаль.

За його словами, там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.

На початку червня внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

10 червня міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін заявив, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів у Києві не виникло зауважень.

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.