В Умєрова після публікації ЦПК заявили, що він не має «жодної прихованої власності» у США

У пресслужбі секретаря Ради національної безпеки України Рустема Умєрова заявили, що він і його родина «не володіють і ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США».

«У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру, що зазначено у його декларації. У двох інших об’єктах проживають і самостійно оплачують оренду батьки і брат, про що офіційно повідомлено у відповіді на запит ЦПК. Усі інші «об’єкти», наведені у публікації, станом на звітний період не мають жодного стосунку до родини, родичів чи Рустема Умєрова», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Умєрова у зв’язку з публікацією «Центру протидії корупції».

Напередодні ЦПК заявив, що знайшов вісім об’єктів нерухомості у США, «пов’язаних із родиною Умєрових»: три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку і чотири вілли біля Маямі.

У пресслужбі зазначили, що «жодної прихованої власності немає», а все майно, яке підлягає декларуванню, «задеклароване в установленому законом порядку».

«Родинний бізнес і операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар’єри Рустема Умєрова – задовго до обрання його народним депутатом і тим більше до призначення на посаду секретаря РНБО. Брат має власний бізнес, батьки багато років ведуть підприємницьку діяльність. Усі члени родини – самодостатні дорослі люди, які заробляють незалежно від державних посад чи політики», – йдеться у заяві.

У пресслужбі Умєрова заявили про «маніпулятивність публікації ЦПК», бо «матеріал побудований на непрямих згадках і технічних реєстраціях на одному з неофіційних сайтів в США, які не доводять права власності, а жодного підтвердженого документа про володіння нерухомістю чи витягів з реєстрів – не надано, бо їх не існує». «Більше того, навіть в самому матеріалі автори згадують, що вся перерахована ними нерухомість належить третім фізичним чи юридичним особам», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що юридична команда «вже готує позов для захисту права на правду».

18 вересня «Центр протидії корупції» заявив, що за допомогою американських баз даних, платних і відкритих, знайшов вісім об’єктів нерухомості у США, «пов’язаних із родиною Умєрових».

У ЦПК вказують, що Умєров і його родичі реєструвалися в цьому житлі. При цьому, як зазначають в організації, у деклараціях Умєрова вказана одна квартира в США, яку орендує його дружина, що разом із трьома дітьми живе в Сполучених Штатах.

У ЦПК зазначили, що не вказують номери квартир і віл з огляду на можливі безпекові ризики для родини Умєрових, і з тих же міркувань прибрали посилання на сайти, де йдеться про вартість, оренду, фотографії цієї нерухомості.