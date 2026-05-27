Свириденко: уряд спрямовує 3 млрд грн на додаткові котельні до початку зими, третина коштів – для Києва

Уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачанням в умовах російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.



За її словами, з цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві, а понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.



«Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня», – написала вона у телеграмі.

Влада Києва наразі це повідомлення не коментувала. Раніше мер Віталій Кличко заявляв, що влада готується до опалювального сезону, але «але кошти, зважаючи на обсяги пошкоджень ворогом критичної інфраструктури, потрібні колосальні. Допомога держави вкрай необхідна».

Днями міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що від початку року Україна отримала понад 3200 одиниць енергетичного обладнання та більше 312 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики України.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.







