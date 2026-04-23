Кличко: Києву потрібні «колосальні» кошти на підготовку до наступної зими

У вирішенні питань життєзабезпечення Києва «не повинно бути політики», заявив міський голова столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 23 квітня.

Зокрема, за його словами, йдеться про підготовку міста до наступної зими. Кличко зазначив, що зараз влада Києва впроваджує заходи з енергостійкості та готується до опалювального сезону в межах коштів міста.

«Але, як ми неодноразово говорили, кошти, зважаючи на обсяги пошкоджень ворогом критичної інфраструктури, потрібні колосальні. Допомога держави вкрай необхідна», – заявив міський голова.

Кличко повідомив, що консультації міської влади з урядом і його профільними структурами тривають, і висловив надію, що вони матимуть результат.





«Також ми ведемо переговори з іноземними партнерами щодо залучення «швидких» кредитів на необхідне обладнання. І прогрес в цьому питанні є», – додав він.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів допомагає Києву підготуватися до наступної зими. Зокрема, за її словами, уряд виділив на першочергові заходи 987 мільйонів гривень.

Президент Володимир Зеленський 20 квітня прокоментував виконання планів стійкості, зокрема, у Києві. За його оцінкою, «у столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста».

З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Зокрема, в Києві в лютому значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.