Кличко та Міністерство громад обмінялися критикою щодо підготовки Києва до зими

Центральна влада не надає Києву належну допомогу для підготовки до наступного опалювального сезону, заявив міський голова столиці Віталій Кличко 6 травня:

«Київ продовжує готуватися до наступної зими. Ми робимо все, що в силах міста. Центральна ж влада, публічно заявляючи, що допомагатиме, робити цього не збирається».

Кличко стверджує, що Міністерство розвитку громад та територій обіцяло державне фінансування та запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на Київській ТЕЦ-5.

«Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто», – повідомив мер.

За його оцінкою, столичній владі потрібно «терміново» знайти ще 3 мільярди гривень фінансування. А загалом закупівля обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 коштуватимуть близько 9 мільярдів.

Також, додав Кличко, Київ продовжує втілювати проєкти і з відновлення пошкоджених російськими ударами обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. Ці роботи відбуваються в межах наявних у міста коштів та за рахунок позик від партнерів.

Міністр громад і територій Олексій Кулеба згодом заявив, що темпи Києва в підготовці до опалювального сезону «не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування». Він повідомив про обговорення з Кличком реалізації Плану стійкості та резервного теплопостачання Києва.

«Держава вже бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання столиці», – стверджує Кулеба.

Зокрема, він нагадав про рішення Кабінету міністрів спрямувати 987 мільйонів гривень на першочергові заходи захисту в столиці.

Також, за його словами, уряд готує ще 967 мільйонів гривень на авансування обладнання розподіленої теплової генерації, а також передбачає ще 2 мільярди на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей.

Відтак загалом, підсумовує міністр, столиця отримує майже 4 мільярди гривень державних коштів.

Кулеба закликав міську владу «негайно перейти від обговорень до конкретних дій», зокрема:

укладення контрактів

визначення підрядників

підготовки майданчиків

підключення до мереж

запуску резервної генерації

За словами міністра, під час наради з Кличком сторони розглянули конкретні рішення для кризових сценаріїв, зокрема, в разі атак на окремі ТЕЦ. Також визначили параметри резервної генерації, які дозволять утримувати мінімально необхідну температуру в будинках навіть за складних погодних умов.

«Окремо обговорили питання земельних ділянок, технічних умов та доступу до мереж. Без цього жодне рішення не буде реалізоване. Київ має надати законтрактовані рішення з чіткими строками, графіком фінансування та персонально відповідальними. Контроль виконання, включно з укладанням контрактів – до 10 травня», – додав Кулеба.

В разі невиконання поставлених задач до цього часу, каже міністр, виникне потреба «оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього».

23 квітня Кличко заявив, що міська влада впроваджує заходи з енергостійкості та готується до опалювального сезону в межах коштів міста. Водночас, за його словами, на це потрібні «колосальні» кошти з огляду на наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі.

З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Зокрема, в Києві в лютому значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.