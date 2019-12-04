Палата представників США схвалила законопроєкт на захист уйгурів

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів схвалила законопроєкт щодо захисту уйгурів у Китаї.

Він зобов’язує адміністрацію президента Дональда Трампа посилити тиск на Пекін в зв’язку з утисками мусульман в Китаї.

МЗС Китаю висловило США протест у зв’язку з результатами голосування законодавців. У Пекіні ініціативу конгресменів назвали «зловмисною атакою проти Китаю» і «серйозним втручанням у внутрішні справи країни».

Закон, у разі його ухвалення, зобов’яже американського президента засудити репресії проти мусульман і закликати Пекін закрити центри масового затримання уйгурів, організовані в Сіньцзяні. Документ також закликає ввести санкції проти високопоставлених китайських чиновників, відповідальних за репресії.

Доповнений законопроєкт повинні знову розглянути сенатори. У разі схвалення його передадуть на підпис президенту. Офіційна позиція Білого дому з приводу законопроєкту поки що невідома.

Наприкінці листопада Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив витік інформації про те, як китайська влада контролює життя до 3 мільйонів людей, яких утримують у масових таборах у провінції Сіньцзян.

Серед оприлюднених даних – інструкція, схвалена головою служби безпеки Сіньцзяну, населеному уйгурами та іншими етнічними меншинами, в 2017 році. Цей документ регулює все, від частоти стрижок до часу, коли двері в таборах мають зачинятися та відчинятися.

Китай відкинув дані, наведені в публікації ICIJ, назвавши їх «чистою підробкою та фейковими новинами».

Раніше в листопаді 2019 року організація «Національний рух пробудження Східного Туркестану», базована у Вашингтоні, заявила, що встановила місце розташування близько 500 таборів та в’язниць, які Китай підтримує у межах масової програми інтернування уйгурської етнічної меншини.

За оцінками ООН в 2018 році, близько 1 мільйона уйгурів та інших тюркомовних корінних жителів Сіньцзяну, переважно мусульман, утримують у так званих «контрекстремістських центрах» у цій провінції. Мільйони, за повідомленнями, перебувають у таборах перевиховання.

Пекін заявляє, що місця утримання є «професійно-технічними» закладами, а їхня мета – навчання та розвиток робочих навичок.