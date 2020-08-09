В. о. мера Луцька заразився COVID-19

Виконувач обов’язків міського голови Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що заразився коронавірусним захворюванням COVID-19 і вже тиждень перебуває на самоізоляції.

«Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталося, мені достеменно невідомо, однак, допускаю, що, найбільш ймовірно, я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Разом із тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють, чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів, і сам, у першу чергу, їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки», – написав Пустовіт у фейсбуці 9 серпня.

При цьому чиновник наголосив, що продовжує виступати проти віднесення міста до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

«Не дивлячись на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую, як і раніше, виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до «червоної» зони епідемічної небезпеки, і, як наслідок, можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан», – написав Пустовіт.

Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, за якими регіони країни ділять на чотири зони, відповідно до темпів поширення COVID-19: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону».

Луцьк спершу потрапив до «червоної» зони, що викликало критику місцевої влади. Згодом місто перенесли до «помаранчевої» зони.