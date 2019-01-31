В ООН не комунікували з ОБСЄ щодо «мирного плану Сайдіка» для Донбасу – речник

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік не має даних про можливу комунікацію між ОБСЄ та ООН щодо впровадження нового плану для врегулювання конфлікту на Донбасі, відмінний від Мінських домовленостей.

Про це він заявив на прес-конференції 30 січня.

«Звісно, ми бачили інформацію про новий план у пресі. Але мені нічого сказати. Я тільки скажу, в принципі, що ми рішуче підтримуємо керівництво Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи і, звичайно, ОБСЄ у вирішенні українського питання», – сказав Дюжаррік.

24 січня посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік озвучив пропозицію замінити Мінські угоди новим мирним планом. В інтерв'ю австрійській газеті Kleine Zeitung він заявив, що мова йде про залучення ООН до проведення місцевих виборів і гарантування безпеки.

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Сайдік серед іншого сказав, що потрібен інший документ, який буде мати «справжню політичну і правову вагу», оскільки Мінські угоди так і не були ратифіковані російським і українським парламентами.

Новий план передбачає серед іншого поліцейську місію ООН і діяльність в Донецькій і Луганській областях агентства із відновленню під егідою Євросоюзу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.