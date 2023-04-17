«Вибити «вагнерівців» із Бахмуту зараз нереально» – командир підрозділу аеророзвідки

Повністю звільнити Бахмут на Донеччині від найманців ПВК «Вагнер» зараз нереально, бо це спричинить великі втрати в особовому складі українських Збройних сил – таку думку в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) висловив український військовослужбовець, командир підрозділу аеророзвідки з позивним «Француз», який воює на Бахмутському напрямку.

«Вибити «Вагнер» з Бахмуту – станом на зараз, мені здається, це нереально, тому що це будуть дуже великі втрати в особовому складі, в нашому, звичайно ж», – сказав «Француз».

Військовий також сказав, що «вагнерівці» продовжують штурмувати Бахмут із застосуванням величезної кількості бійців, техніки, за допомогою артилерії та авіації. Тому «Француз» не вірить заявам засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який начебто хоче закінчити так звану спеціальну воєнну операцію, як у Росії офіційно називають війну.

«Це – інформаційна війна. І закінчувати саму війну, на мою особисту думку, вони не збираються. Вони починають заново мобілізувати у себе нових військових, відправляти все більше і більше техніки на фронт. І навряд чи вони збираються зупиняти війну чи щось робити в такому плані», – сказав командир.

14 квітня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що Росії потрібно «ставити крапку» в «спецоперації» ( так Москва називає війну проти України) і «намертво закріпитися» на нині окупованих територіях.

Влада Росії не коментувала цю заяву Пригожин. Проте ще тиждень тому у Кремлі стверджували, що іншого шляху, окрім продовження «спецоперації», немає. Про це 6 березня заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента Франції про те, що Китай може вплинути на Москву в питанні війни.

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