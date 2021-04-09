ВАКС відправив під варту брата судді Вовка

Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова. Сума застави становить 35 мільйонів 185 тисяч гривень.

Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі застави – 70 мільйонів гривень.

Адвокати Зонтова переконували, що він не переховуватиметься від слідства, вказуючи, що він має міцні соціальні зв’язки, а все його майно та родина знаходяться в Україні.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала братові голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову і ще одному адвокатові підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за ч.4 ст.27 та ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також у Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети і великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.