Суд змінив запобіжний захід народному депутату Юрченку, підозрюваному в хабарництві

Вищий антикорупційний суд поклав на народного депутата і його спільника, яких обвинувачують в отриманні хабаря, зобов’язання не спілкуватися зі свідками і експертами у справі, але відмовився зобов’язати їх з’являтися за викликом до прокурора і суду і здати документи для виїзду за кордон, заявили у САП.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у фейсбуці, 30 грудня відбулося судове засідання за обвинуваченням народного депутата і його помічника в одержанні неправомірної вигоди, на якому розглянули клопотання про зміну запобіжного заходу обом обвинуваченим.

У САП уточнюють, що 21 грудня в обвинувачених закінчився термін запобіжного заходу із зобов’язаннями прибувати до суду за першим викликом, повідомляти суду про зміну свого місця проживання і роботи, утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

«Сторона обвинувачення 14 грудня, за сім днів до кінця строку дії обов’язків, подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про продовження терміну дії обов’язків, покладених на обвинувачених, які не були розглянуті в термін, визначений КПК України, у зв’язку із перебуванням одного з членів колегії суддів на лікарняному», – заявили у САП.

Там додали, що 21 грудня термін дії обов’язків, покладених на обвинувачених, закінчився, і 22 грудня прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченим із покладенням усіх обов’язків, які були застосовані до цього.

Тим часом, у ВАКС за підсумками сьогоднішнього засідання повідомили, що колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу, поклавши на народного депутата «додаткові обов’язки поряд із застосованим запобіжним заходом у вигляді застави».

«Суд постановив покласти на нього додаткові обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження й експертами у цьому кримінальному провадженні. У разі їх невиконання, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення», – йдеться в повідомленні.

Щодо помічника депутата, то, за даними ВАКС, він зобов’язаний «утримуватися від спілкування зі свідками й експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України».

Термін дії обов’язків для обох обвинувачених – до 28 лютого 2022 року включно.

У повідомленні САП і ВАКС не вказано імені народного депутата. Але як повідомляють ЗМІ, а також із обставин справи, стає зрозуміло, що йдеться про депутата Олександра Юрченка, якого виключили з фракції «Слуга народу».

15 вересня 2020 року Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру на той момент «слузі народу» Олександрові Юченку.

Спочатку вона заявляла, що підстав для оголошення підозри самому Юрченку поки немає, але 17 вересня все ж підписала підозру депутатові.

За даними слідства, народний обранець висловив прохання передати йому через посередника хабар у 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проєкту закону «Про управління відходами» і в подальшому ще 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів – членів відповідного парламентського комітету.

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На початку серпня 2020 року детектив «під прикриттям» передав першу частину хабаря посередникові, повідомило слідство. 26–27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Але у НАБУ заявили, що були вимушені припинити подальше виконання спецзавдання, бо хтось сповістив фігурантів.

21 вересня 2020 року Вищий антикорупційний суд застосував до Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень. Депутата тоді взяли під варту в залі суду. Пізніше він вийшов із СІЗО після внесення застави. Юрченко під час засідання суду заперечив провину і заявив про наклеп на себе.

Якщо провину Юрченка доведуть у суді, він може отримати від 8 до 12 років за ґратами.