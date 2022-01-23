Протягом дня бойовики сім разів порушили режим тиші – штаб

Російські гібридні війська сім разів порушили режим припинення вогню протягом дня 23 січня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

При цьому, за даними штабу, у шістьох випадках бойовики застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Зокрема, чотири обстріли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів зафіксували в напрямку Водяного.

«Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 міліметри», – йдеться в зведенні.

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При цьому, за даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав. Вони відкривали вогонь у відповідь, «не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння».

Незаконні збройні угруповання не робили заяв про обстріли протягом дня 23 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.